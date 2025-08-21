「ボクシング・日本スーパーバンタム級タイトルマッチ１０回戦」（２１日、後楽園ホール）

王者の石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝は、同級１位の津川龍也（２５）＝ミツキ＝に５回２分４８秒ＴＫＯ勝ちし、初防衛に成功した。

１回は津川の鋭いジャブに押される場面もあったが、しのぎ切った。２回以降も打ち合いになったものの、石井が主導権を握り、５回に連打をたたみかけてレフェリーストップとなった。

石井は「１ラウンド目にヒヤっとする場面もあったが、やっている自分は立て直せればいいやと冷静だった。結果的に、すごく成長できた試合だった」と納得の表情。４月に同タイトルを手にし、ＲＥ：ＢＯＯＴジム初の王者に輝いた石井は初防衛に成功し「今日は（興行が）『フェニックスバトル“１４１”』ということで、“いしい”の興行で運命だなと思っていた」と笑いを誘った。

また、所属ジムの射場哲也会長は、年明けにも初の自主興行を開き、メインで石井の防衛戦を行うプランを明かした。さらに、陣営として３度目の防衛戦として同級１０位の辰吉寿以輝（２９）＝大阪帝拳＝戦を希望しているといい、石井は「来る相手とやっていって、自分の格を上げていくだけかな」と展望を語った。