スタイル抜群の美女が夜のプールサイドでイケメン大学生を押し倒し上書きキス。大胆な行動に「え！？」「あり？」とスタジオのMC陣が驚きの声を上げた。

【映像】“整形総額1000万円超え”美女の上書きキスの瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

最終告白の前日。もも（24歳／小悪魔agehaモデル）とだいすけ（24歳／大学生・モデル）は夜のプールで2ショットデートを行っていた。「昨日のことまだ引きずってる」と、昨夜だいすけが三角関係にあるみれい（24歳／グラビアアイドル）とキスしたことを上げるもも。「上書きしていい？」と尋ね、だいすけにキスをするとそのままだいすけを床に押し倒した。そんなももの大胆な行動に「え！？倒した」「あり？」と声を上げるスタジオのゆきぽよ＆峯岸。そのまま2人は濃厚なキスを重ね、ゆきぽよは「なんか素敵なキスだったな〜」と感想を漏らした。