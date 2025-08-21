カンボジア北西部ポイペトを拠点にした特殊詐欺事件で、詐欺未遂容疑で逮捕された男女２９人は、外出が制限された施設内で一日中、詐欺電話をかけていたことが愛知県警への取材でわかった。

起床や消灯時間が決められ、一日を振り返る反省会も開かれたという。県警はグループが複数の詐欺事件に関わり、被害額は今年２〜５月だけで約１４億円に上るとみて調べている。

県警によると、拠点は事務所と居住施設があり、塀で囲まれていた。武装した警備員が常駐し、２９人は中国人の監視下で偽名で電話をかけていた。詐欺の手口が書かれたマニュアルもあった。一部は「金が稼げる」と誘われて渡航しており、日本国内にリクルーターがいるとみられる。

逮捕されたのは、いずれも住所・職業不詳で、１９〜５２歳の男２８人と女１人。２０歳代が１５人、３０歳代が８人で大半は若者だった。国外にいた期間は数週間〜１年以上で、複数の拠点を行き来していたとみられる容疑者もいる。

２９人は仲間と共謀して５月２７日、拠点から警察官などを装い、東京都の男性（６４）にＬＩＮＥのビデオ通話などで「資金洗浄事件に関与している疑いがある」などとうそを言い、現金を詐取しようとした疑いがある。被害者は日本各地にいるとみられ、県警は詐欺容疑でも調べる。