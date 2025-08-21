お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「マネージャーに１６００万円盗まれた」と題した動画で、やりきれない思いを明かした。

「緊急で動画を撮っている」という粗品は、マネジャーに「単刀直入に言うけど、狄軍磽坑辧。隠僑娃伊円事件瓠」と話し始めた。

粗品によると、「天てれ（ＮＨＫ『天才てれびくん』）終わりにＷＩＮＳ渋谷行って、俺が『これ買おう！』って言ったレースがあって、それを全力で止められた。買わんかったやつが、買っていたら１６００万円だったという事件」。

これにマネジャーは、粗品には次の仕事があり、「次の仕事の方々を待たせていた」ことを中心に反論した。

すると粗品は「次の現場の人待たせてたっていうけど、前の現場が１時間巻いてんで。本来の入り時間までプラス１時間余裕あるからＷＩＮＳ行こうって。先方待たせて仕事サボりあげて競馬しているみたいなのは違う」と申し開き。

続けて「途中でほんまに１回、『ちょっと仕事いきますか？』みたいにせかしたやろ。あれで俺は『やっぱ行かなあかんな』って気使った」という。

「俺がゴネて『もう１レース！』とか熱なってもしょうもないし、（マネジャーの２人も）資金尽きてたから『じゃあ仕事行こうか』って言って、ほんまに金額入力せんかってん。１０万円ずつ計１００万買おうとしてたやん、俺」と改めて振り返った。

時刻通りのスケジュールだとしたら「そろそろ向かわなアカンなっていうタイミングではあった」としながらも、「１６００万円やばいよな」「俺ほんま結構ショック」「ほんまに悔しい」などとやりきれない思いは止まらなかった。