爛潺好拭女子プロレス瓩海神取忍率いる「ＬＬＰＷ―Ｘ」のＮØＲＩ（２６）が、センダイガールズの岩田美香（２９）に敗れ悔し涙を流した。

女子格闘家として総合格闘技「パンクラス」や「ＤＥＥＰ」で活躍するＮØＲＩは２１日の神田明神ホール大会で岩田と初対戦。

蹴り技を得意とする２人は激しい蹴り合いを見せ会場を沸かせた。だが１０分過ぎ、岩田の強烈なハイキックを浴びせられたＮØＲＩは意識をもうろうとさせ追い込まれてしまった。さらに顔面にヒザ蹴りを叩きこまれるとピンチに。

それでもミサイルキックを放ち必死にくらいついたＮØＲＩだったが、最後は顔面に蹴りを３連発くらうと戦意喪失。３カウントを献上した。

試合後、岩田から「ＮØＲＩ！ 今日は私ここのリング初めてでしたけど、ＮØＲＩめっちゃ熱いですね。まだまだだけど蹴りごたえあった。またやらせてよ」と再戦を望まれたＮØＲＩは「蹴りには自信があったのに、今日蹴りで３カウントを取られたことがめちゃくちゃ悔しい」と大号泣。その上で「もっともっと蹴りを磨いて、今度は私が３カウントを取る。次はそちらのリングでも戦わせてください」と敵地に乗り込む覚悟を見せた。

次回９月１８日に同会場での大会開催が発表され、神取からは「ＮØＲＩの悔しさすごくわかります。この悔しい思いはすごく大事。この悔しさ忘れるなよ」とゲキを飛ばされた。