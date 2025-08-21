「ロッテ１２−１０楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが打撃戦を制し楽天に連勝。４番・ＤＨで出場した山口が３発７打点の大活躍。球宴明け初のカード勝ち越しを飾った。

山口は初回に３試合連続となる５号先制２ラン。１点リードの四回には６号２ランで突き放し、さらに打者一巡して回って来た３打席目に７号３ラン。前夜の最終打席には決勝４号３ランを放っており、パ・リーグタイ記録の４打席連続本塁打とした。

５打席連続本塁打となればヤクルト・村上のＮＰＢ記録に並ぶ。七回の４打席目を前に、「全然気づいてなくて。準備している時に（山本）大斗に言われて。“神様、仏様、村神様、山口様だな”って」と明かす。結果は空振り三振。タイ記録ならず「あいつのせいで打てなかった」と苦笑いを浮かべた。

今季は５月１４日に初昇格。出場３試合連続安打中と好調の中、６月４日に抹消された。「あの日は絶対に忘れないと思うし、見返しにきたつもり。結果出すしかないとは思っている」と話していた。左脚の上げ方を変え、ティーを打ち込んで、タイミングを早めにとる打法を身につけて５日に再昇格。以来９戦７発と長距離砲の真価を発揮している。