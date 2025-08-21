「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアム）

広島・高太一投手とＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手が１１分２３秒に及ぶ死闘を繰り広げた。

ＤｅＮＡが５点を追いかけた七回１死一塁。激闘の始まりだった。ストライク、ファウルの２球で追い込まれたが、ボールの後に３球連続ファウルで粘った。ボールを挟んでファウル、ボールでフルカウント。１０球めから４球連続ファウルとなると、打席の宮崎は白い歯を見せて笑い、マウンド上の高はしゃがみこんだ。そこに二塁・羽月が駆け寄り、言葉をかけた。

戦いはまだ続く。７球連続ファウルとなった１６球目。三塁ファウルグラウンド付近に上がった打球を三塁・佐々木が追いかけたが、ネットを越えてファウルになると、スタンドのファンが手を叩いて喜んだ。

１９球目。内角球を１０球連続ファウルにした宮崎の口は開き、目をつむるようにしながら「フーッ」息を吐いた。２人だけの空間に観客は吸い込まれた。

そして２０球目。１４５キロ直球を完璧に捉えた打球が左翼ポール際に飛び込むと、両軍ファンから歓声が起こった。時間にして実に１１分２３秒の死闘だった。

宮崎は「後ろにつなぐことだけ考えて、とにかく食らいついていきました」と語り、三浦監督は「当てるだけじゃなくて、しっかりスイングした上でのファウル。（最後に本塁打としたのは）宮崎の技術だと思います」と称賛の言葉を贈った。

一方、広島・高は「何球投げたか覚えてないです。すごいっす。打ってくれ！と思って投げましたけど、最悪の結果になってしまいました」と自虐的に振り返ったが、７回２失点の好投で２勝目をつかんだ。

昨年、中日・涌井と広島・矢野がプロ野球新記録となる２２球の勝負を演じ、最後は矢野が四球を勝ち取った。球数では２球及ばなかったが、見応え十分の根比べだった。