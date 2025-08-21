0円プレハブ小屋自給自足…難病の妻35年支えた92歳…衝撃人生
8月21日（木）放送「ナゼそこ？+ 0円プレハブ小屋自給自足…難病の妻35年支えた92歳…衝撃人生」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】0円プレハブ小屋自給自足…難病の妻35年支えた92歳…衝撃人生
徳島と高知の県境の山奥で自給自足の生活を送る秘境人家族を発見。
全財産も家も失った衝撃の過去が…縁もゆかりもない徳島の山奥に辿り着いた彼らに、一体何があったのか？
さらに数珠を繋いで92歳＆94歳のご長寿コンビを発見。午前0時までカラオケ＆ショベルカーを運転する元気の秘訣は？
山梨県ではプレハブ小屋に暮らす夫婦に密着。800坪の土地で自給自足生活送る裏には、波乱万丈の人生ドラマが！「TVer」「ネットもテレ東」で！
【動画】0円プレハブ小屋自給自足…難病の妻35年支えた92歳…衝撃人生
徳島と高知の県境の山奥で自給自足の生活を送る秘境人家族を発見。
全財産も家も失った衝撃の過去が…縁もゆかりもない徳島の山奥に辿り着いた彼らに、一体何があったのか？
さらに数珠を繋いで92歳＆94歳のご長寿コンビを発見。午前0時までカラオケ＆ショベルカーを運転する元気の秘訣は？
山梨県ではプレハブ小屋に暮らす夫婦に密着。800坪の土地で自給自足生活送る裏には、波乱万丈の人生ドラマが！「TVer」「ネットもテレ東」で！