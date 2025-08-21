超ド級のコラボの神コラボを発表したCLAMP作品とゴディバには愛と勇気という共通点がある？気になる詳細をチェックしよう！

CLAMPファンの皆さん、ビッグニュースです。チョコレートの王様としておなじみ「ゴディバ」が「CLAMP」とのコラボを発表たんです。

……いや、もうさ、こんなん完全に「事件」でしょ。超ド級の神コラボすぎてわくわくが止まらないのだがーーーッ!!!!!

【あの人気キャラクターたちがチョコレートと出会ったら】

『カードキャプターさくら』や『魔法騎士レイアース』などの人気作品を手がけてきた創作集団・CLAMP。

今回が初コラボとなる「ゴディバ×CLAMP」では描き下ろしアートをまとった特別なチョコレートコレクションを展開するのだそう。どんなキャラクターがいるのかさっそくチェックしてみると……？

『カードキャプターさくら』のさくら、知世、小狼がいるう！ さらには『ちょびっツ』ちぃ、『xxxHoLiC』の侑子さんと四月一日、『魔法騎士レイアース』光の姿もあります。完全にオールスターやないかい。

【なぜコラボ？】

ところで……なぜ「ゴディバ×CLAMP」が実現したと思います？

その答えはずばり「愛と勇気という共通点がある」から。CLAMP作品の主人公たちはいわずもがな、ゴディバの由来となった伯爵夫人レディ・ゴディバにも

「重税を課そうとする夫を戒め、苦しむ領民を救うために、自らを犠牲にした（一糸まとわぬ姿で馬に乗り町中を歩いた）」

という誇り高きエピソードがあるのです。

そのような背景をふまえると、よりいっそう惹かれちゃいますよねぇ。なんというか、もはや食べるだけで自分自身の「格」も上がるような気がするぞッ！

【いつ発売？】

SNSでも話題になっているこちらのコラボ。つい先日は、ゴディバ公式アカウントで『魔法騎士レイアース』のモコナと思われるシルエットを公開して、ファンを騒然とさせていたっけ。

「ゴディバ×CLAMP」の発売日は2025年10月1日、とのこと。9月中旬頃にはコラボの全貌が明らかになるそうです。

続報を心待ちにしつつ、いまのうちにゴディバのアカウントをフォローしておきましょ！

執筆：田端あんじ (c)Pouch

