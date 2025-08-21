※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫は同僚・芹との距離感が原因で離婚危機に陥ったことを反省し、今後は私的な連絡を控えると芹に伝えます。しかしその真意は芹に伝わらわず、妻が直接対峙。妻は「これ以上疑われるような行動をすれば会社に報告する」と強く釘を刺し、芹を動揺させます。妻が電話で席を外すと、芹は夫に「本当は別れたいんでしょ」と迫りますが、夫は妻よりも芹を気にかけてしまったのは同情心からだと説明。それでも芹は受け入れず、「洗脳されたの？」と返すばかり。やがて妻が戻り、なんと芹の夫・蓮斗を連れてきたのです。謝罪する草太の横で、芹は裏切りを否定。しかし蓮斗は、芹が離婚を望んでいたのではないかと問いかけるのでした。



■夫に全部バレてる…!?

■またもや芹の嘘が発覚！■スマホを勝手に見られたことを指摘し逆ギレ！芹が「知り合いに会いに行く」と言って草太について行ったあの地元旅行について、実は蓮斗には「ひとり旅」と説明していたことが発覚します。以前から芹の行動に不信感を抱いていた蓮斗は、ついに彼女のスマホを隅々まで確認。その結果、旅行前日に草太以外と連絡を取っていた形跡は一切なく、芹が嘘をついていたことが明らかになりました。ところが芹は、自身のスマホを勝手に見られたことに激怒し、「プライバシーの侵害だ！」と逆ギレするのでした。芹のこれまでの行動から、離婚して草太と一緒になりたいと思っていたこともすっかり夫・蓮斗にバレてしまった様子。芹にもう逃げ場はありません…！(スズ)