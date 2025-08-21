GR IV用の薄型外部フラッシュ「RICOH GF-2」 GR III/GR IIIxにも対応予定
リコーイメージングは8月21日、外部フラッシュの新製品「RICOH GF-2」を発表した。薄型軽量設計で、GR IVに装着したままでも手軽に持ち運べ、自動調光機能によって速写性を損ねることなく撮影できる。希望小売価格は16,400円（税別）で、発売は9月12日。
GR IVに装着したまま持ち運べるスリムボディを採用する
GR IVに対応する外部フラッシュ。ガイドナンバーは3（ISO100）、6（ISO400）。ISO AUTO設定時には、カメラ側が自動的に光量・感度を調整するので、初心者でも手軽にスナップ撮影できる。GR IV以外に装着した場合はフル発光のみとなるが、GR III/GR IIIxは対応ファームウエアを開発している（2025年10月公開予定）。電源はリチウムイオン充電池で、約270回の発光に対応。発光間隔は約2秒。充電はUSB Type-C経由。
前面に発光部を備えるシンプルな構造。バウンスには対応しない
外装はGRシリーズと同じ塗装が施される
背面は充電用のUSB Type-C端子と電源／テスト発光ボタンのみ
サイズは51×31×17mm、重さは約19g。
