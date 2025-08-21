退役届を持って総監の元へ。戦争が終わり、故郷に帰るはずが？／戦地から帰ってきたタカシ君。普通に高校生活を送りたい
『戦地から帰ってきたタカシ君。普通に高校生活を送りたい』（安い芸：原作、紗和：漫画、千種みのり：キャラクター原案/主婦と生活社）第2回【全7回】
【漫画】『戦地から帰ってきたタカシ君。普通に高校生活を送りたい』を第1回から読む
宇宙人による侵略戦争で戦地に赴いていた英雄・四分咲タカシ。3年後、終戦を機に軍を引退したタカシは、北欧出身の戦友・ナタリーを連れて故郷・日本へ帰国した。死と隣り合わせの毎日から脱して、ようやく夢にみた普通の高校生活が始まる…と思ったのも束の間、実際の日常は北欧出身の戦友・ナタリーをはじめとした個性的な美少女たちに振り回され、予期せぬバトルに巻き込まれる毎日だった！ 普通の毎日を過ごせないのは自分自身が変わってしまったから？ 元最強戦士・タカシの平凡とはかけ離れた青春ライフ『戦地から帰ってきたタカシ君。普通に高校生活を送りたい』をお楽しみください！
