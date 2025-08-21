日本Sバンタム級王者・石井 津川に5回TKO勝ちで初防衛成功 来年は辰吉寿以輝とのV3戦も想定？
◇プロボクシング 日本スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦 王者・石井渡士也《TKO5回2分48秒》同級1位・津川龍也（2025年8月21日 後楽園ホール）
ジム初の日本男子王者の日本スーパーバンタム級王者・石井渡士也（24＝RE:BOOT）が挑戦者の同級1位・津川龍也（25＝ミツキ）を5回TKOで下し、初防衛に成功した。
盤石の試合運びだった。4月に同級2位・福井勝也（28＝帝拳）との同級王座決定戦で10回TKO勝ちして獲得した王座の初防衛戦。初回から打ち合いに出た津川の勢いに押されながらも「パンチは芯で喰っていなかった。フィジカルは自分の方が上だし何の心配もなかった」と冷静に対応。
2回からプレスを強めて強烈な左で何度も相手の動きを止めると5回に強烈な連打を浴びせ、防戦一方となった津川を見てレフェリーが試合をストップ。「チャンピオンは特別なんだ、というのを見せたかった」と笑みを浮かべながら「（ランキング）1位の相手にこの内容で勝てたのは成長」と胸を張った。
所属ジムの射場哲也会長によると、来年に予定する自主興行での指名試合をクリアすれば、3度目の防衛戦では元WBC世界バンタム級王者・辰吉丈一郎（55）の次男で現日本同級10位・辰吉寿以輝（29＝大阪帝拳）の挑戦を受ける意向。石井は「自分の格を上げていきたい。ジムも自分も一気に強くなりたい」とさらなる高みを見据えた。