広島・高太一投手（２４）が２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発し、７回３安打２失点の好投でプロ２勝目を挙げた。

この日は８７球を投げ無四球とテンポのいい投球で、大卒２年目左腕として成長を示した。本人も「勝てて良かった。先頭を大事に行こうと思って、初球しっかりストライクが取れたので良かった」と満足そうに振り返った。

この日の左腕は打たれても指揮官から絶賛されるほど、打者との勝負にどっぷり入っていた。３万２３７３人の敵地ファンでさえもどよめいたのが、５点リードでプロ初完封も見えた７回だった。一死一塁で迎えた４番・宮崎と熱のこもった勝負を展開。９球目の変化球が外れ、カウントの３―２となって以降、１０球連続ファウルを経て、結果的には２０球目の１４５キロ直球を左翼ポール際へ叩き込まれた。

この場面について高は「点差的にも四球出すよりは、打たれたほうがいいと思ったので。『打ってくれ』と投げたら最悪の結果になってしまった」と反省を口にしたが、新井監督は「ホームランを打たれはしたけど、自信にしていい。３―２からあれだけ（ストライク）ゾーンに通せたわけだから。そこが素晴らしい」と激賞。ストライクゾーンで勝負し続けた若鯉の制球力に成長ぶりを感じ取っていた。