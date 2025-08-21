美少女VTuberからゲームのコーチの依頼。他の人ではダメな理由は？／FPSゲームのコーチを引き受けたら依頼主が人気VTuberの美少女だった
『FPSゲームのコーチを引き受けたら依頼主が人気VTuberの美少女だった』（すかいふぁーむ：原作、真広吏希：漫画、みすみ：キャラクター原案/主婦と生活社）第2回【全8回】
【漫画】『FPSゲームのコーチを引き受けたら依頼主が人気VTuberの美少女だった』を第1回から読む
古いパソコンを久しぶりに起動した蒼井怜は、見知らぬ連絡先から一通のメールが届いていることに気づく。そこには、かつて怜がプレイヤー名：reeenとしてやり込み、辞めてしまったFPSゲーム「サミットクロス」のコーチを依頼したいという内容だった。このタイミングでの依頼に興味を持った怜は、話だけでも聞こうとコンタクトを取ってみる。すると、そこに現れたのは超絶美少女で、人気VTuberの火鳥アリサだった!? esports×Vtuberの新感覚ラブコメ『FPSゲームのコーチを引き受けたら依頼主が人気VTuberの美少女だった』をお楽しみください。
