俳優の赤楚衛二さん（31）が20日、映画『近畿地方のある場所について』の大ヒット御礼舞台挨拶に、菅野美穂さん（47）と登壇。この世で一番怖いものを明かしました。

映画は、突然行方不明となった雑誌編集者の失踪事件を巡り、近畿地方の“ある場所”の謎に迫る物語です。

イベントでは、“この世で一番怖いものは？”という質問に「ずっと一貫しているんですけど、虫が怖いです」と回答した赤楚さん。司会者から“大人になって、昔と比べたら大丈夫な虫も出てきたのでは？”と聞かれると、「いや、大丈夫じゃなくなっていくんですよね。不思議なことに」と迷わず答えました。

続けて、「セミとか昔は捕まえられましたけど、今は触りたくもないし。カブトムシも昔、かっこいいなと思いましたけど、今は羽音ですら恐怖を感じる」とコメント。司会者が羽音のような声を出すと、「うわうわうわうわうわ、みたいな」と恐怖を感じた時の反応を表現しました。

そして、虫が怖い理由を「何考えているかわからないっていうのが一番怖いというか。猫とか犬とかはわかりやすくて、どう猛な犬種でもかわいらしさは感じるんですけど、虫はちょっとわからない」と説明しました。

赤楚さんの回答を聞いた菅野さんは「白石監督もおっしゃってました。何考えているのかわからないものが、こちらに向かってくるのが一番の恐怖だって」とコメントしました。