Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が、加入することが発表されたesportsのプロゲームチーム『Crazy Raccoon（クレイジーラクーン）』。20日にeスポーツチームとして初めて、東京ドームで大型イベントを開催し、約5万人（主催者発表）が集結しました。

■プロゲームチーム『Crazy Raccoon』とは？

『ゲーマーをかっこよく魅せる』というテーマを掲げ、2018年4月に結成されたプロゲームチーム『Crazy Raccoon』。eスポーツの発展を目的として精力的に活動を行っており、公式サイトによると現在では『Fortnite』『Overwatch』『Street Fighter』『Streamers』を含む12部門を展開しているということです。

日本トップレベルの実力者も所属しており、世界を舞台に戦う選手や動画配信者、歌い手、VTuberなど様々なメンバーが所属しています。また、インフルエンサーとしても影響力を持ち、動画投稿・ストリーミング・イベント出演など、幅広く活躍しているといいます。

■大型イベント『CR FES』 歴代最大キャパの東京ドームで開催

今回行われたイベント『CR FES』は、2023年よりスタートした『Crazy Raccoon』メンバーのオフラインイベントです。2023年の幕張メッセ、2024年のさいたまスーパーアリーナ2daysに続き、第3回となる今年は歴代最大キャパシティーかつ、eスポーツチームとして史上初の東京ドーム開催が実現したといいます。過去の公演同様に、今年もチケットはソールドアウトし、全国各地からファンが集結しました。

イベントでは『CR対決』と称した、ストリーマー・だるまいずごっど率いるチームと、同じくストリーマー・ありさか率いるチームの2つに分かれて白熱したバトルを展開。

さらに、オンラインとオフラインの垣根を越えた『LIVEパート』へと続き、3DCGで登場した赤見かるびさんと、会場に登場したrionさん、Rasさん、じゃすぱーさん、天月-あまつき-さん、わいわいさん、シルエットでの現地出演を果たしたVanilLaさんの順でソロ歌唱を披露。カバー曲やヒットソング、CRのオリジナル曲『New World』などを歌い上げ、最後に最新楽曲『No.1』を歌唱しました。

出演者が最後に観客へメッセージを述べ、オフライン組がフロートに乗りアリーナを1周してエンディングを迎えたかと思いきや、CRのオーナー・おじじさんが神妙な面持ちでステージに現れると、「最後にスペシャルゲストが来ています。この方です！」と告げ、ステージにはHey! Say! JUMPのメンバー・山田涼介さん（32）が登場。

山田さんが、ゲーム配信で使用している『LEO』名義で『Crazy Raccoon』が新設する『STAR部門』への電撃加入を発表し、会場は割れんばかりの歓声に包まれました。山田さんは「CRファンの皆様、はじめまして。山田涼介と申します。このたび、CRのSTAR部門に所属することになりました」と挨拶。

続けて「これからCRのおじじをはじめ、所属するメンバーの皆様と一緒に、Crazy Raccoonを盛り上げていこうと思います。そして、ゲームの楽しさを世界中の皆様に届けていきたいと思っておりますので、これから“CRのLEO”として、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします！」と挨拶。東京ドームに集まった、約5万人の観客の大きな拍手と歓声が響きました。