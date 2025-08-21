Age Factory、ワンカットで撮影された「Sono nanika in my daze」MV公開
Age Factoryが7月16日配信リリースの6thアルバム『Sono nanika in my daze』より、アルバムタイトル曲「Sono nanika in my daze」のミュージックビデオを公開した。
ミュージックビデオの監督を務めたのは小島央大。楽曲が持つ独自の世界観をワンカット撮影という手法で映像に落とし込んでいる。同アルバム収録曲「rest/息」「海に星が燃える」のミュージックビデオを手掛けた小島央大監督の「Sono nanika in my daze」に関するコメントを以下にお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「破滅に向かうその瞬間に、今まで心を動かしてきた「何か」の気配に気づく。ふと光が差し込むと一気に自分の領域が広がる。胎児の記憶から、全てが、繋がっていたことが分かる。少し進化した日常が戻っていく」
──小島央大監督
◆ ◆ ◆
なお、Age Factoryは同アルバムを携えた全国ツアーを9月5日の岡山公演を皮切りにスタートさせる。
■＜Age Factory presents “Sono nanika in my daze” Release Tour 2025＞
09月05日(金) 岡山 YEBISU YA PRO
open18:45 / start19:30
（問）YUMEBANCHI 岡山 086-231-3531
09月09日(火) 香川・高松 DIME
open19:00 / start19:30
（問）DUKE高松 087-822-2520
09月26日(金) 宮城・仙台 Rensa
open18:30 / start19:30
（問）G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info
09月28日(日) 石川・金沢 Eight Hall
open17:30 / start18:30
（問）FOB 金沢 076-232-2424
10月13日(月/祝) 北海道・Zepp Sapporo
open17:30 / start18:30
GUEST ACT：04 Limited Sazabys
（問）Mount Alive 050-3504-8700
10月19日(日) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:30 / start18:30
GUEST ACT：THE ORAL CIGARETTES
（問）BEA 092-712-4221
10月25日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open17:00 / start18:00
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
10月26日(日) 愛知・Zepp Nagoya
open17:00 / start18:00
（問）JAIL HOUSE 052-936-6041
11月03日(月/祝) 東京・Zepp DiverCity
open17:00 / start18:00
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
▼チケット
【ライブハウス公演】
前売り：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
【Zepp公演】
前売り：1Fスタンディング 4,500円(税込、DRINK代別)
前売り：2F指定席 5,000円(税込、DRINK代別)
