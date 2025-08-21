&honeyから新作スプレー登場！UV対策とツヤ髪を叶える「キラメキスプレー」

紫外線や乾燥で髪のツヤが失われがちな夏。そんなお悩みに応えるべく、&honeyシリーズから待望の「キラメキスプレー」が新登場します。瞬時にツヤを与えながら国内最高値SPF50+・PA++++で髪や肌を守る、これまでになかったマルチケアアイテム。お好みの仕上がりに合わせて選べる2タイプと、持ち運びに便利なミニサイズも揃い、毎日のスタイリングをワンランクアップしてくれます。

&honeyスプレー「キラメキスプレー」登場

ディープモイスト キラメキスプレー

メルティ モイストリペア キラメキスプレー

2025年8月28日(木)、株式会社ヴィークレアから「アンドハニー キラメキスプレー」が新発売されます。

ラインナップは「ディープモイスト キラメキスプレー」と「メルティ モイストリペア キラメキスプレー」の2種。

どちらも100gサイズ(1,078円)と、持ち運びに便利な50gのミニサイズ(638円・数量限定)を展開。お悩みに合わせて理想の仕上がりが叶うのが魅力です。

スプレー1本で叶えるツヤ髪とUVケア

「キラメキスプレー」は3つの特徴を兼ね備えています。

・ダブルツヤ成分＊1で光沢度110%※1のツヤ髪へ。

・国内最高値SPF50+・PA++++※2で髪と肌を紫外線から守る。

・ハニーモイスト成分＊3配合で髪だけでなく全身※3にも使える2way仕様。

旅行やおでかけ先でも、ミニサイズならバッグにすっきり収まり、気軽に使えるのも嬉しいポイントです。

※1 当社既存品比(＆H ヘアミルク ミルキー比)

※2 SPF／PA値は髪への効果を示すものではありません

※3 顔は除く

＊1 白金・加水分解シルク、白金・加水分解ケラチン(羊毛)(全て光沢・補修)

＊3 加水分解ハチミツタンパク(保湿)

毎日のケアに輝きをプラス

外的ダメージから髪を守りながら、ひと吹きでツヤとうるおいをプラスできる「キラメキスプレー」。

スタイリング兼日焼け止めとしてマルチに使える新発想のアイテムは、女性の「いつでもきれいでいたい」という気持ちを叶えてくれます。

季節を問わず紫外線対策が必要な今、毎日のルーティンに取り入れれば、髪も肌もきらめく仕上がりに♡

ツヤとUV対策を叶える新定番へ

「アンドハニー キラメキスプレー」は、ツヤ出しとUVケアを同時に叶える新感覚のアイテム。2タイプから選べる使い心地と、便利なミニサイズ展開で、日常にも旅行にもぴったりです。

紫外線や乾燥から髪を守りながら輝きをプラスしてくれるスプレーは、毎日のスタイリングをもっと楽しくしてくれるはず。新しい自分に出会える予感を、ぜひ手に取ってみてください。