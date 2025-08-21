◇セ・リーグ 巨人7―1ヤクルト（2025年8月21日 神宮）

巨人のリチャード内野手（26）が21日、ヤクルト戦（神宮）に「7番・一塁」で先発出場。1―0の2回に6号2ランを放ち、この回5得点というビッグイニングを呼んだ。

「マー君さんを援護できて良かったです」

本塁打を放った打席後の広報コメントでそう語った26歳は、改めて試合後に「勝たせたかったっす！それだけ。その思いだけです」と日米通算199勝目をつかんだ田中将に対する思いを笑顔で語った。

「マー君さん」。その呼び方について聞かれたリチャードは「何ていうか…僕らの世代というか“さん”をつけるほどの距離感じゃないんで。何というか（雲の）上の存在なんで。マー君マー君っていう流れの中で、マー君さんって。そんな感じでいつも呼ばしてもらってます。マーさんとか」とニッコリ。試合後には、そのマーさんと言葉を交わしたといい「めっちゃ試合始まったらバチっと戦闘モードに入る方なんで。そういうのは僕も見習えるところだし、見習わせてもらっている。かといって私生活も近寄れない人っていうわけでもないんで、本当にしゃべったら教えてくれるし、めっちゃいい人です」と憧れの存在の凄さを熱く語った。