レスター退団のバーディー、新天地で再び日本人との共演可能性が浮上
元イングランド代表FWジェイミー・バーディー(38)が再び日本人と共演するかもしれない。英『エクスプレス』によると、セルティックとレンジャーズが昨季限りでレスター・シティを退団したベテランFW獲得を狙っているという。セルティックにはFW前田大然、MF旗手怜央、DF稲村隼翔、FW山田新が所属。加入が実現すれば、岡崎慎司氏以来となるバーディーと日本人の共演になる。
バーディーは現在、無所属のまま。500試合目で200得点を記録し、現代のレジェンドとしての地位を確立してレスターを去った。
いまだ次の動きを明らかにしないバーディーだが、夏の移籍市場の間に多くのクラブと関連付けられてきた。彼のサインを望む関心は尽きることなく、多くのチームが注視しているという。セルティックとレンジャーズは、数週間のうちにバーディーの代理人に連絡を取ったとされる。
両クラブは選手の運営に接触して、関心を登録したと『デイリー・メール』が伝える。ブレントフォード、エバートン、そしてイタリア王者ナポリが、セルティックとレンジャーズに対抗してバーディー獲得を画策。バーディー自身はサッカー選手としてのキャリアをどこで再開するかについて、即断するつもりはないという。フリーエージェントであるため、移籍市場が閉まった後でもクラブと契約することが可能になる。
セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督は今週初め、バーディーを「すばらしい」選手と評したうえで、バーディー獲得の可能性を否定しなかった。
バーディーは現在、無所属のまま。500試合目で200得点を記録し、現代のレジェンドとしての地位を確立してレスターを去った。
両クラブは選手の運営に接触して、関心を登録したと『デイリー・メール』が伝える。ブレントフォード、エバートン、そしてイタリア王者ナポリが、セルティックとレンジャーズに対抗してバーディー獲得を画策。バーディー自身はサッカー選手としてのキャリアをどこで再開するかについて、即断するつもりはないという。フリーエージェントであるため、移籍市場が閉まった後でもクラブと契約することが可能になる。
セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督は今週初め、バーディーを「すばらしい」選手と評したうえで、バーディー獲得の可能性を否定しなかった。