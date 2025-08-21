8月21日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が２０１５年の８月２１日のオーディション合格からちょうど１０年の節目ということで、これまでの１０年間を振り返った。

-「目まぐるしい中を駆け抜けた」-

デビュー当時、菅井は19歳。乃木坂46やAKB48に憧れつつ、高校時代は芸能活動が禁止されていたため、大学2年生で就職活動を前に人生の岐路に立っていたタイミングで募集があり、「誰にも相談せず勝手に受けちゃいました（笑）」と明かし、家族や馬術部など、周囲には内緒で挑戦。

母には前日になって「もしかしたら合格するかも」と伝えたそうだが、馬術部の主将からは「なんで言わなかったんだ。」と厳しくお叱りを受けたという。それでも何とか続けて言い許可をもらい、父からは約束として「大学は４年で卒業すること」、「一度決めた馬術部をちゃんと４年間続けること」という条件を出されたそうで、大学・アイドル・馬術部を周囲の力を借りながら平行してやりきることができたといい、「色々な方の協力のおかげ」と感謝を述べた。

最終審査で特に印象的だったのは、秋元康氏ら審査員の前での歌唱審査。バンド時代に演奏して馴染みがあったという大塚愛の「フレンジャー」を選曲したが、歌い出す前に「う～、fight!!」という掛け声があり、それをたった一人でやらなければならないのが恥ずかしかったという。しかし、やるしかないと腹をくくって全力で歌ったがサビの途中で「もう大丈夫です」と切られ、最後まで歌えなかったと語った。しかし、後に他の受験者も時間の関係で最後まで歌わせてもらえなかったのを見て安堵したという。この合格が、菅井の人生を変える転機となった。

翌2016年4月6日。20歳の時、欅坂46がデビュー曲「サイレントマジョリティー」で華々しくスタート。歌詞や振付、TAKAHIRO氏との出会いが本当にうれしかったと語った。何より、握手会では「私のところに並んでくださる方がいらっしゃる！ということが嬉しかった」とファンとの出会いを喜んだ。同年の紅白歌合戦出場についても「人生が変わった年。大学通いながら振り入れして、MV撮って、冠番組もやらせていただいて、目まぐるしい中を駆け抜けた」と振り返った。

キャプテン就任は3rdシングル「二人セゾン」の全国握手会でサプライズ発表。「えぇ～っ、私～！？」と驚いたが、年長者として「私かな」という思いもあったと語り、人生初の責任ある立場に「背筋が伸びた」と喜びを語った。初仕事はライブ前の円陣で、メンバーとの切磋琢磨が「20代前半の濃い経験」になったという。

グループは2020年に櫻坂46へ改名。変化の中でファン離れも感じたが、「後輩たちが頑張ってくれているのがうれしい」とグループの存続を喜んだ。メンバー卒業時には「寂しいけど、おめでとう」と祝福し、それぞれのターニングポイントに立ち会えたことを光栄に思ったと振り返った。

自身の卒業は2022年。自然な決断だったという。年齢や頑張っている後輩の姿に「私はもう去る時かなと思った」と説明。次のステージに進むことを決めたという。

グループ在籍が6年半、現在は卒業3年目。卒業以降、現在も日々をまい進中の菅井の軌跡については是非タイムフリーで。