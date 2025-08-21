FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さん（25）と仲川瑠夏さん（28）、早瀬ノエルさん（21）が21日から放送されるスマートフォンの新CMに出演。撮影後のインタビューで、それぞれの“ベストテイク写真”を明かしました。

インタビューで、“自分が一番かわいく写ったベストテイクな写真”を聞かれた3人。

グループ最年少の早瀬さんは、「子供の頃の写真なんですけど、母が当時、私が所属してた事務所に最初に書類で送った時の写真があって。多分、きっとそれがその当時の母の中の私のベストテイクだったのかなって思います」と回答。

続けて、櫻井さんは幼少期を振り返り「子供の頃、すごく日焼けをしていて。真っ黒で、黒光りするぐらい黒かったんですけど、その当時のすごく純粋なダブルピースの修学旅行の写真が私のベストテイクです」と明かしました。

さらに、仲川さんは「つい、こないだの写真なんですけど。7月3日に誕生日を迎えて、その当日に生誕祭っていうものをさせてもらったんですけど。色んな歌を歌ったりしたんですけど、私は本当に歌を歌うのが大好きなので、そこで撮ってもらった自分が歌ってる写真がすごく楽しそうで幸せな顔をしてたので、それが私のベストショットです」と笑顔を見せました。

櫻井さんと仲川さん、早瀬さんは、Google Pixel｜au 日本の100空『夜空を彩る花火』篇などに出演します。