アース製薬は、8月20日に、泡で遊べる入浴泡「遊べる入浴 あわっぴー シナモロール ミルクの香り」を数量限定で発売した。サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションし、泡遊びを通じて親子のバスタイムがさらに楽しく、豊かなものなることを目指す。

「遊べる入浴 あわっぴー」は、ふわふわ泡で好きな形が作れる楽しく遊べる入浴泡。ふわふわの泡をこねてシナモロールのくるくるのしっぽを作ったり、湯面に描いて楽しむことができる。雲のようなまっしろな泡はミルクの香りで、お湯に浮かべると香りがふんわり広がる。1本で5cm大の泡ボール約100個分を作ることができ、たっぷり遊べるのが特長とのこと。また、保湿成分としてシアバターとホホバオイルを配合している。



「遊べる入浴 あわっぴー シナモロール ミルクの香り」

同製品は、人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーションによって実現した。シナモロールは、遠いお空の雲の上で生まれた白いこいぬの男のコで、そのチャームポイントである“くるくるのしっぽ”は、あわっぴーで作る“雲のようなまっしろな泡”と高い親和性を持っている。2002年にデビューし、サンリオキャラクター大賞で5年連続No.1を獲得したことがあり、若年層を中心に幅広い年代に人気がある。

［小売価格］オープン価格

［発売日］8月20日（水）

アース製薬＝https://corp.earth.jp