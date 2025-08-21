GLEATは21日、「G PROWRESTLING Ver.93」(CITY HALL & GALLERY GOTANDA)を開催。セミファイナルの“GLEATvsEvolution”の団体対抗戦のタッグマッチは、諏訪魔が愛鷹亮に勝利。Evolutionが2連勝を飾った。試合後には9月の五反田大会で団体対抗戦の3戦目が決定した。

7月の新宿大会から“団体対抗戦”が開戦。タッグマッチで“GLEAT”T-HawkとMICHIKO組と“Evolution”石川修司、ZONES組が激突。試合はパワーでEvolution勢が圧倒。最後はZONESがMICHIKOをデスバレーボムで仕留めて団体対抗戦を制した。

するとT-Hawkたちと同じユニットでセコンドについていた愛鷹亮が「何を勝手なことを言ってるんだよ！強くてかっけーのはウチのMICHIKOなんだよ」と反論。さらに「TRIPLE LOVE HAWKは3人揃って、TRIPLE LOVE HAWKなんだよ。きょうは俺がいねぇだろ。セコンド見てたらそっちのセコンド見たら諏訪魔がいねぇじゃねぇかよ。俺は諏訪魔とやりてぇんだよ」と諏訪魔との対戦をアピールした。

これに石川は「諏訪魔が“セコンドについてください”と言ってついてくれる男だと思うなよ」と言いながらも、「でも約束してやるよ！来月GLEATのリングで“暴走大巨人”でお前とやってやるよ」と諏訪魔の参戦を予告した。

この日は、“団体対抗戦”第2戦で“GLEAT”T-Hawk、愛鷹VS“暴走大巨人”諏訪魔、石川がタッグマッチで激突した。

試合はヘビー級の肉弾戦を繰り広げた。最後は諏訪魔がバックドロップで愛鷹から勝利。Evolutionが団体対抗戦2連勝を飾った。

試合後には諏訪魔が「面白ぇ奴いねぇのか！？」とマイク。石川も「もう2連勝だ。今回は諏訪魔という持ってちゃいけないものを持ってきて圧勝。もうやる意味ないんじゃねぇか！？」と対抗戦の終戦を口にした。

T-Hawkは「2回とも俺たちの完敗だよ」と認めながらも、「だけど“3度目の正直”という言葉を知っているか！？お前らは、ZONESを入れて3人いるだろ！？こっちもMICHIKOも居て、俺たちは3人で1つ。愛鷹さん、まだ最後のチャンスは残ってますよね？」と口にした。

愛鷹も「俺たちは諦めが悪いんだよ。1回、2回負けて諦めるぐらいならプロレスラーやってねぇんだよ。9月18日、ここ五反田で3人揃って、お前らと最終決戦やってやるよ！」と6人タッグマッチでの団体対抗戦の最終決戦を予告した。

バックステージで石川は「今回は完勝でしょ！」とひと言。諏訪魔も「暴れたりねぇよ！」と大声をあげた。さらに「次も間違いなく勝つし、GLEATの客はEvolutionに来た方がいい。客をごっそり持って帰ろう。ビジネスなんだよ！」と言葉を残した。