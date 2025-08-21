ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願うコメリは、「CRUZARD プレミアムかんたんワックススプレー」と「CRUZARD 洗車バケツ フィルター」、「CRUZARD 洗車マルチブラシ」を「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」において8月20日から販売を開始する（一部店舗を除く）。

洗車後のワックスがけしているか？「ワックスって本当に必要なの？」「しないとどうなるの？」という疑問をよく耳にする。実は、ワックスがけは単なる艶出し以上の重要な役割があるのだとか。

車用ワックスを塗布することによって、愛車のボディーに艶を出して輝きを持たせることに加え、汚れが付きにくくなり、洗車の手間を軽減できる。また、撥水効果によって、水滴が流れやすくなり、水シミの発生を防ぐ効果も期待できるす。



「CRUZARD プレミアム かんたんワックススプレー」

今回発売された「CRUZARD プレミアムかんたんワックススプレー」は、驚きの撥水力と、同社従来品比約2倍の艶成分配合した、コスパ抜群のワックスとのこと。スプレータイプなので作業性も良く、拭き上げるだけで手軽に、驚きの撥水力と、愛車に上質な艶が生まれる。

同商品が、洗車ビギナーの人から、こだわりのある洗車好きの人まで、“簡単なのにプレミアム”な洗車体験を届ける。

「CRUZARD プレミアム かんたんワックススプレー」は、コスパ抜群のコーティング剤とのこと。新開発のシリコーンレジン×天然カルナバロウ成分がボディに滑らかで深い艶と輝きを与え、驚きの撥水効果を実現する。ボディ専用／全車色対応となっている。まお、ガラス・ミラーには使用しないでほしいという。



「CRUZARD ワックスコーティング前の下地処理シャンプー」

「CRUZARD ワックスコーティング前の下地処理シャンプー」は、ワックス・コーティングの前に使用することで、水アカ・水シミを除去して本来のコーティング効果を引き出せる。

「CRUZARD バケツフィルター」は、バケツの底に沈む砂や泥が、スポンジや洗車モップに触れるのをしっかりブロック。水と洗剤だけがクリアな状態で使えるため、ボディへの砂噛みによる細かな傷の発生を大幅に軽減する。

「CRUZARD 洗車マルチブラシ」は、タイヤも、ホイールもこれ1本でOK。独自の山切りカットの毛先で、細部の汚れを掻き出せる。

［小売価格］

CRUZARD プレミアム かんたんワックススプレー：598円

CRUZARD ワックスコーティング前の下地処理シャンプー：598円

CRUZARD バケツフィルター：1280円

CRUZARD 洗車マルチブラシ：1280円

（すべて税込）

［発売日］8月20日（水）

コメリ＝https://www.komeri.bit.or.jp