生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、びっくりするほどつるつるなフライパン「金のゴリラのひと磨き」を8月20日からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、全国の量販店などで販売を開始した。

同製品は、ゴリラのキャラクターがフライパン工場でアルバイト中にバナナを食べ、“金のゴリラ”に変身したという設定をもとにしている。金のゴリラがバナナでフライパンを磨いた結果、つるつるの金色フライパンになってしまった、というストーリーから生まれた、表面がつるつるなフライパンとなっている。

同製品は、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズの人気を受けて始まった新シリーズ「ゴリ推し企画」として展開する。「ゴリ推し企画」とは、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズの象徴である“ゴリラ”の、弟キャラクター“弟ゴリラ”がアルバイトをしているという設定のもと、さまざまな日用雑貨などを展開するシリーズとなっている。





同製品は、フライパンの内面にふっ素コーティングをスピンコート仕上げで施している。スピンコート仕上げとは、フライパンの表面にふっ素樹脂を遠心力で均一に塗布する製法とのこと。このため、表面が滑らかでこびりつきにくい特長がある。また、コーティングが剥れにくく、耐久性の向上にもつながる。

なお、同製品に使用しているふっ素樹脂には「PFOS（ピーフォス）」および「PFOA（ピーフォア）」は含まれていない。PFOS・PFOAは発がん性が報告されており、日本での使用が禁止されている。

「ゴリラ」シリーズは、現在2つのラインで展開している。ひとつは、ふくらはぎケアアイテム「ゴリラのひとつかみ」をはじめとする健康家電の「ゴリラのハイパワーシリーズ」、もうひとつは、日用雑貨を中心に展開する「ゴリ推し企画」。「ゴリラのハイパワー」シリーズでは、整体師姿の“兄ゴリラ”がアイコンとして登場し、パワフルな機能性とインパクトのあるネーミングで多くの支持を得ている。8月時点でシリーズは全7種に拡大し、ヒット商品として成長を続けている。一方、「ゴリ推し企画」は、健康家電の枠を超えて“ゴリラ”の世界観を広げている日用雑貨のシリーズ。こちらには“弟ゴリラ”が登場し、さまざまな職業を転々とするアルバイトという設定で、ジョッキ「ゴリラのひとくち」ではトレーニー姿、フライパン「ゴリラのひとつまみ」ではコック姿で登場するなど、商品ごとに異なる役柄に扮している。今後も「ゴリ推し企画」では、“弟ゴリラ”ならではの奇想天外な発想力で、ジャンルを問わず幅広いカテゴリーで、思わず手に取りたくなるような新しい“ゴリラ”シリーズを展開していく考え。

［小売価格］3058円（税込）

［発売日］8月20日（水）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp