レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、ゴーストバスターズとのスペシャルコラボレーションによるアイテムを8月21日からり発売する。

1984年の第1作目の映画が公開されると瞬く間に大ヒット。その後も幾度となくリメイクされ、40年以上たった今も、世界中から愛され続けている名作「ゴーストバスターズ」とクロックスとのスペシャルコラボがついに実現した。ゴーストバスターズはNYを舞台に仲間たちとゴースト退治を繰り広げる、ワクワクするようなSFアクションが魅力的な作品となっている。そんな永遠のポップカルチャーアイコンと、クロックスがタッグを組み、遊び心あふれる一足が発売される。



「ゴーストバスターズ クラシック クロッグ」

細部まで作品の世界観が表現された、ゴーストバスターズ クラシック クロッグは、登場人物が身に着けていた防護服やゴーストを捕まえるためのプロトンパックを彷彿とさせるデザインに仕上がっている。右足にはゴーストを捕獲する際に使うゴーストトラップ、左足にはいたずら好きなゴーストのスライマーのジビッツチャームがついた、左右で表情の違うアシンメトリーデザイン。見ているだけで映画のワンシーンがよみがえるようなリアルさを追及したアイテムとなっている。

さらに、クロッグ表面に施されたスライムは暗闇で光り、右足にはサウンド機能まで搭載されている。そして見逃せないのが、クロックスのロゴを自分の好きなキャラクターの名前に付け替えられるギミック。マジックテープでできた名前部分は、ゼドモア、スペングラー、ベンクマン、スタンツの中からお気に入りのメンバーを選んで装着ができ、まるで自分もゴーストバスターズの一員になった気分を味わえる。

80年代らしいノスタルジックなムードと、クロックスならではの快適な履き心地。そして何より「遊び心」がぎゅっと詰まったこの一足は、映画ファンはもちろん、シューズやポップカルチャーを愛する人たちにとっても見逃せないアイテムとなっている。

今回ジビッツチャームのセット、ゴーストバスターズ5パックも発売する。シリーズを象徴するムーグリーやマシュマロマンといったキャラクターだけでなく、映画内で登場する車（ECTO−1）もジビッツチャームとして登場。自由にカスタマイズでき、自分だけのスタイルを作る楽しさもクロックスの魅力の一つとなっている。

［小売価格］

ゴーストバスターズ クラシック クロッグ：9900円

ゴーストバスターズ5パック：2420円

（すべて税込）

［発売日］8月21日（木）

クロックス・ジャパン＝https://www.crocs.co.jp