「ボクシング・８回戦」（２１日、後楽園ホール）

２２年世界ユース選手権金メダルなどアマ７冠を誇る日本バンタム級１０位のホープ、坂井優太（２０）＝大橋＝がヤン・チュンファ（中国）と５４・５キロ契約８回戦を行い、５回２分４７秒ＫＯ勝ちで、プロ５連勝（５ＫＯ）を飾った。タフな相手に粘られたものの、右ジャブでコントロールしながらボディーで体力を削り、最後はワンツーで仕留めて倒した。カウント中に相手陣営がタオルを投入して棄権を申し入れ、そのまま１０カウントとなり、坂井はプロデビュー以来のパーフェクトレコードを５戦に更新した。

自己最長の５回を戦ったが、「ちょっと相手も気合が入っていて、倒したかったが手こずった。経験として５ラウンドできたのは良かった」と汗を拭った。２回には右ショートアッパーを被弾する場面もあり、「どこかでチャンスがきたら倒したいと思っていたが、もっと強くならないと上にいけない。もっと打たせずに勝たないといけないと再確認した。（自己採点は）今日は３０点くらい。まだまだです。今日は被弾があってよくなかった」と自分に厳しかった。

次戦として、１２月にサウジアラビアで自身初の海外試合の可能性も浮上している。国内外で期待が高まる金の卵は「（実現すれば）サウジではパーフェクトな坂井優太で試合できれば」と腕をぶした。