櫻坂46四期生・山田桃実、初ソログラビア飾る 自身のセンター曲への想いも
【モデルプレス＝2025/08/21】櫻坂46の四期生・山田桃実が、28日発売の「B.L.T.10月号」（東京ニュース通信社）に登場。同誌にて初のソログラビアを飾る。
【写真】櫻坂46メンバー、ノースリーブで素肌輝く
櫻坂46四期生で「B.L.T.賞」を受賞した山田が自身初となるソログラビアで登場。山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、的野美青などグループ歴代の最年少メンバーと同じく“雰囲気”を持っている山田だが、グラビアでは17歳ならではの無邪気な笑顔も。インタビューでは、先日開催された「櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”」東京ドーム公演や、自身がセンターを務める四期生曲「死んだふり」について話している。
今号の表紙は日向坂46の小坂菜緒。そのほか、同グループ所属の大野愛実らも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山田桃実、初ソログラビア飾る
◆表紙は日向坂46小坂菜緒
