40・50代に似合う「高見えシューズ」→【大人のハニーズ】に売ってた！

履くだけでコーデを格上げできそうな「高見えシューズ」が欲しいなら、【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の商品が狙い目。今回は、高級感のあるフェイクレザー素材で作られたシューズをご紹介。オンオフ使えるパンプスや抜け感をプラスできるバブーシュなど、ミドル世代に似合いそうなシューズが勢揃い。足元からおしゃれ度アップを狙いたい人必見です。

オンにもオフにも使える！ 大人のための高見えパンプス

【GLACIER lusso】「ベルト付ローファー」\3,980（税込）

高級感のあるレザー調素材に加え、華奢なベルト付きデザインも高見えをサポート。上品さもきちんと感もあるローファーは、お仕事にもオケージョンにも活躍しそう。5.2cmの太ヒールで、スタイルアップしながら安定感のある履き心地を実感できそうなのも、ミドル世代に嬉しいポイントです。

大人に似合う抜け感コーデを楽しめるグルカバブーシュ

【GLACIER lusso】「グルカバブーシュ」\1,480（税込・セール価格）

絶妙なヌーディさで、大人に似合う抜け感コーデを楽しめそうなグルカバブーシュ。かかとを折ってスリッパ風にも履ける2WAY仕様。ソックスを合わせたレイヤードコーデもOK。今から秋まで長く愛用できそうなシューズをセール価格2,000円以下で購入できるなんて、コスパ最強と言えるかも。

履き心地も期待大◎ コーデを格上げできそうなフラットパンプス

【GLACIER lusso】「Vカットフラットシューズ」\3,980（税込）

Vカットデザインが洗練された印象を与え、足元からコーデを格上げできそうなシューズ。服装を選ばず合わせやすそうで、使い勝手の良さそうなのも魅力的。ヒールは約1.5cmと低く、「インソールはやわらかクッション」「かかとには、脱げにくく安心の滑り止め付き」（公式オンラインストアより）とのことで、履き心地が良さそう。履き心地も重視したいミドル世代にイチオシの商品です。

お値段以上！ ディテールにこだわった高見えパンプス

【GLACIER lusso】「サイドオープンパンプス」\2,480（税込・セール価格）

スタイリッシュに決まりそうなスクエアトゥと、抜け感を演出するサイドオープンデザインが特徴。カジュアルコーデにレディなエッセンスをプラスしたい、今の気分にぴったりの一足。かかとにゴム製のすべり止めが付いているため、脱げにくそうなのも嬉しいところ。ディテールにこだわったパンプスは、セール価格3,000円以下で購入できるとは思えない高見えアイテムと言えそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：mana.i