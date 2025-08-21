「Xperia 10 VII」画像流出で発売間近と判明、背面デザイン変更も縦長ボディは健在か
今秋発売予定と宣言されていたものの、Xperia 1 VIIの販売中止騒動があった事から不安視する声もあったソニー最新ミッドレンジスマホですが、準備は着々と進んでいることが明らかになりました。
今回はデザイン変更も行われるようです。詳細は以下から。
まず見てもらいたいのが、大手通販サイト「Amazon.co.jp」（Web魚拓）で確認された「Xperia 10 VII」用のケース。なんと9月上旬にも発送と案内されています。
注目したいのが背面。カメラは横1列に配置され、前機種と同様に2眼構成になるようです。
こちらはカメラが縦に配置されていたXperia 10 VI。デザインに変更があったことがわかります。
なお、残念ながら寸法について記載がないため断言はできないものの、パッと見た感じ特長的な縦長ボディは健在であるようです。
問題なく発売されそうなことをひとまず喜びたいXperia 10 VII。
Xperia 10 VIでは望遠カメラが廃止された代わりに、プロセッサとスピーカーが刷新されセキュリティアップデートも1年伸びていましたが、今回はどのような強化が施されるのでしょうか。