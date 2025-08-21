爛潺好拭女子プロレス瓩海神取忍（６０）が、アニキこと水波綾（３７）とのタッグで躍動した。

２１日のＬＬＰＷ―Ｘ神田明神ホール大会で２人は初タッグを結成。高瀬みゆき＆藪下めぐみと対戦した。試合が始まると藪下に柔道の帯でぶん殴られなかなかペースを奪えず、苦戦を強いられた神取だったが、強烈な頭突きで敵軍を一蹴。藪下をつかまえるとぐるぐるスリーパーで吹き飛ばした。

その後神取は水波と好連係を炸裂。最後は水波がダイビングギロチンドロップを藪下に決め３カウントを奪った。

試合後、水波から「憧れの神取さんとタッグを組むことができて感動しました！ 今日は神取さんと自分のタッグ記念日ということで、８月２１日は国民の祝日にしてほしいです！ それくらい自分にとっては記念すべき日になりました。ありがとうございました」と感謝を述べられた。

水波と握手を交わした神取は「アニキいいね、絶好調じゃん！ 対角で戦ったことはあったけど、組むのは初めてだったね。隣にいると安心感がある。アニキなら自分はオジキか！ またアニキとオジキタッグで組もうよ、ハハハ！」と豪快に笑った。

次回の神田明神大会は９月１８日に開催することも決定。今後も継続的に同会場で大会を行っていくと明かした神取は「ここはやっぱりパワースポットだから、うちらもここで大会するようになって（井上）貴子はミツカンさんのアンバサダーに決まったりいいことが続いてるからね。ＬＬＰＷ―Ｘもここからどんどん飛躍していくから楽しみしててよ！」と語った。