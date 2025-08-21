Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が20日、東京ドームで行われたプロゲームチーム『Crazy Raccoon』（クレイジーラクーン）の大型イベント『CR FES 2025』にサプライズ登場。新設される『STAR部門』へ『LEO』名義で加入することを発表しました。

■山田さんが加入するプロゲームチーム『Crazy Raccoon』とは

『ゲーマーをかっこよく魅せる』をテーマに、2018年4月に結成されたプロゲームチーム『Crazy Raccoon』。eスポーツの発展を目指し、オフラインイベントやレッスンなど精力的に活動を行っており、『Fortnite』『Overwatch』『Street Fighter』『Streamers』などの部門を展開。

『Crazy Raccoon』は、定期的に主催する大会『Crazy Raccoon Cup』を開催。現在では、公式配信や参加者の配信を加えると50万以上の同時接続視聴者がいるということです。

また、チームには日本トップレベルの実力者も所属しており、世界を舞台に戦う選手や動画配信者、歌い手、VTuberなど様々なメンバーが所属しています。また、インフルエンサーとしても影響力を持ち、動画投稿・ストリーミング・イベント出演など、幅広く活動しています。

■加入のきっかけはCRオーナーのひとこと 「一緒にゲームをしていたときに…」

山田さんは、記者会見で加入の経緯について「CRのオーナーであるおじじとすごく仲良くさせていただいていまして。その時に2年前ぐらいに、一緒におじじとゲームをしていたときに“涼ちゃんがCRに入ったら面白くね？”みたいなひとことをきっかけに、僕も真剣に考えるようになりまして」と明かしました。

「実は僕、アイドルもしてまして」と話し、「俳優だったりアイドルをしている仕事の中で、一人でいろんな事を対応していくっていうのにも、やっぱり限界がありまして」と吐露した山田さん。

「『LEOの遊び場』というチャンネルを開いたからには、仕事としてしっかりやっていかなきゃいけないなっていうふうに思っていたときに、Crazy Raccoonのみなさまが日頃から僕のことをバックアップしてくださっていて、これが恩返しという形なのかわかりませんが、Crazy Raccoonに所属することで互いに支え合ってよりゲームのことを知っていただけたらいいなと思い、事務所に相談して承諾を得て約2年間かけて実現したという形」と語りました。

また、Crazy Raccoonに加入してやりたいことを聞かれると「いずれ僕主催でというか、（Apexの）大会も開いて。その時にはうちのメンバーの知念とかもゲーム好きなので、呼んでボコボコにしたいなと思います」とコメントしました。