好き＆行ってみたい「岐阜県の星空スポット」ランキング！ 2位「飛騨高山スキー場」を抑えた1位は？【2025年調査】
晴れた夜空に瞬く満天の星は、都会の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれる特別な景色。中部地方には海辺や高原、山頂や湖畔など、ロマンチックな星空が楽しめる絶景スポットが数多くあります。地元の人に愛され、旅行者も足を運びたくなる魅力あふれる場所とは――。
All About ニュース編集部では、2025年8月13〜14日の期間、全国10〜60代の男女202人を対象に、星空スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「岐阜県の星空スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「飛騨の美味しいものを食べて星を見るのは最高だからです」（40代女性／埼玉県）、「岐阜県に行ったことがないので、行くなら飛騨高山の雄大な自然をバックにした星空を堪能したいです」（20代女性／千葉県）、「知人から素晴らしいところだという感想を聞き、是非訪れたいと思っています」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「標高2156mから360度の大パノラマとともに、空気の澄んだ山岳地帯ならではの満天の星空を楽しめるのが魅力だからです」（40代女性／埼玉県）、「標高が高く、遮るものがないので星空が広がって見える」（50代女性／兵庫県）、「標高2,000メートルを超える展望台から見下ろす夜景と、その上に広がる満天の星空の組み合わせが素晴らしいからです。空気が薄く澄んでいる場所で、手が届きそうなほど近くに感じられる星々を眺めるのは、一生の思い出になると思います」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：飛騨高山スキー場／38票飛騨高山スキー場は、冬はスキーやスノーボード、オフシーズンは澄んだ星空観賞が楽しめる高原リゾートです。標高の高さと周囲の山々に囲まれた地形により、光害が少なく満天の星が広がります。市街地からのアクセスも良く、観光と合わせて訪れる人も多いスポットです。
1位：新穂高ロープウェイ山頂展望台／49票新穂高ロープウェイ山頂展望台は、日本唯一の2階建てゴンドラでアクセスできる絶景展望台です。標高2156メートルから望む夜空はまさに別世界で、空気が澄んだ日には天の川や流星群もはっきりと観測できます。北アルプスの大パノラマと共に、圧倒的な星空体験が魅力です。
