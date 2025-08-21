タレントやコスプレイヤーなどとして活動する阿波みなみさんは8月21日、自身のXを更新。握手会開催を報告し、ファンが来るかどうか“賭け”ました。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Xより）

写真拡大

タレントやコスプレイヤーなどとして活動する阿波みなみさんは8月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。握手会の開催を報告し、最新ショットを披露しました。

【写真】痩せた阿波みなみの近影

「超かわいい！」

阿波さんは「本日の握手会の告知になります」とつづり、1枚の写真を投稿。「阿波みなみ　写真撮影　握手会」などと書かれたポスターを指差した、かわいらしい自撮りショットです。また「今日も0人だったら100万円配ります　みなさんよろしくお願いします」と、まさかの宣言も。結果はどうだったのでしょうか。

コメントでは「痩せたねー」「阿波みなみさん、超かわいい！」「可愛くなったな　惚れた」「100万円期待」「行くのやめるか…」「誰も行くな」「じゃあ０人にして100万円を配る列に並ぼう(笑)」との声が寄せられました。

「0人」

同ポストの約5時間後、床に倒れた自身の写真と共に「0人」とポストした阿波さん。ファンからは「ネタですよね!?」「100万だぁ」「期待通りの結果ですなｗｗｗ」などのコメントが寄せられています。100万円はどうなるのか、注目が集まりますね。(文:橋酒 瑛麗瑠)