阿波みなみ、握手会「0人だったら100万円配ります」宣言。近影には「痩せたねー」の声。結果は？
阿波みなみ、握手会「0人だったら100万円配ります」宣言。近影には「痩せたねー」の声。結果は？
タレントやコスプレイヤーなどとして活動する阿波みなみさんは8月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。握手会の開催を報告し、最新ショットを披露しました。
【写真】痩せた阿波みなみの近影
「超かわいい！」阿波さんは「本日の握手会の告知になります」とつづり、1枚の写真を投稿。「阿波みなみ 写真撮影 握手会」などと書かれたポスターを指差した、かわいらしい自撮りショットです。また「今日も0人だったら100万円配ります みなさんよろしくお願いします」と、まさかの宣言も。結果はどうだったのでしょうか。
コメントでは「痩せたねー」「阿波みなみさん、超かわいい！」「可愛くなったな 惚れた」「100万円期待」「行くのやめるか…」「誰も行くな」「じゃあ０人にして100万円を配る列に並ぼう(笑)」との声が寄せられました。
「0人」同ポストの約5時間後、床に倒れた自身の写真と共に「0人」とポストした阿波さん。ファンからは「ネタですよね!?」「100万だぁ」「期待通りの結果ですなｗｗｗ」などのコメントが寄せられています。100万円はどうなるのか、注目が集まりますね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト