¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£±¡Ý£·µð¿Í¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£µ²ó¤ò£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ë¤è¤ëºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢£´·î£³Æü¤ÎÃæÆüÀï°ÊÍè£±£´£°Æü¤Ö¤ê¤Îº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤È¤ÎÇòÀ±¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤â¤¦Á´Á³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¼ê±þ¤¨¤â¤â¤Á¤í¤ó´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¿¤¿¤À¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ£µ²ó¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«²ü¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£µ·î£²Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢£¸·î£·ÆüºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î£³¥«·î´Ö¡¢£²·³¤Ç¼ã¼ê¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¡¢·üÌ¿¤ËÉüÄ´¤Î»å¸ý¤òÃµ¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¾¡¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢£²¸Ä¤â£³¸Ä¤â°ìµ¤¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡£¤â¤¦¤½¤³¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤¬¤«¤«¤ë¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï£²£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£ÀáÌÜ¤ÎÇòÀ±¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÏ¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£