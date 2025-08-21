「ヤクルト１−７巨人」（２１日、神宮球場）

巨人・田中将大投手が５回３安打１失点の好投で今季２勝目を挙げ、日米通算２００勝に王手をかける同１９９勝目を手にした。

４月３日・中日戦（バンテリンドーム）以来約４カ月ぶりとなる勝利。好投の要因はどこにあったのか。巨人ＯＢのデイリースポーツ評論家・関本四十四氏は、無四球で初球の見逃しストライクが１０あったことに「ものすごく丁寧に投げていて、投げミス、逆球がほぼなかった。４月、５月は球威の物足りなさだけでなくコントロールにも苦しんでいたけど、今日はどの球種でもポンポンとストライクが取れていた」と振り返った。

８月７日に１軍復帰してから、これが３度目の登板。全て５回をクリアし、苦しんでいた４月や５月とは結果に変化が見えている。

この日も直球の最速は１４７キロとかつてのような剛速球ではないが、関本氏は「押し込んだりファウルも取れたりというのは春先にはなかったこと。同じ球速でもスピンが効いているんだろう。以前とは相手の反応が違う」と分析。「加えて変化球が多彩。村上にも緩いカーブでストライクを取っていたように緩急もつけられていた。全く的を絞らせず、序盤に援護も受けたことで余裕も見えたよな。内山、山田を真っすぐで見逃し三振という打席もあったけど、相手はスプリットが頭にあるから裏もかける。どの球種も構えたところに来るから、岸田も大胆にリードができていた」とした。

楽天を自由契約となり、今季から巨人入り。キャンプでは久保コーチと二人三脚でフォーム修正に取り組んだことも注目を浴びた。

この日の投球が、復活への第一歩となるか。関本氏は「さまざまな過程が生きているだろうし、今日はむしろ意識的に肘を下げてスライダーを投げるような場面もあった。さすがの投球術だよな。五回での交代で本人は満足いくものではないとは思うけど、今後も期待できる投球だった」と語った。