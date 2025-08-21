ÆüËÜ²¦¼Ô¡¦ÀÐ°æÅÏ»ÎÌé¤¬£µ²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç½éËÉ±Ò¡¡¿Ø±Ä¤Ï£Ö£³Àï¤ÇÃ¤µÈ¼÷°Êµ±¤È¤ÎÂÐÀïÀÚË¾
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¡¡¡»²¦¼Ô¡¦ÀÐ°æÅÏ»ÎÌé¡Ê£µ²ó£Ô£Ë£Ï¡ËÆ±µé£±°Ì¡¦ÄÅÀîÎ¶Ìé¡ü¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÀÐ°æÅÏ»ÎÌé¡Ê£²£´¡Ë¡á£Ò£Å¡§£Â£Ï£Ï£Ô¡á¤¬Æ±µé£±°Ì¡¦ÄÅÀîÎ¶Ìé¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥ß¥Ä¥¡á¤ò£µ²ó£²Ê¬£´£¸ÉÃ£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï¡¢ÀÐ°æ¤¬£±£°¾¡¡Ê£·£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ£²Ê¬¤±¡¢ÄÅÀî¤¬£±£´¾¡¡Ê£¹£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ¡£
¡¡½é²ó¤ÏÎ¾¼Ô¾ù¤é¤Ê¤¤·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡££²²ó°Ê¹ß¤Ï¡¢ÀÐ°æ¤¬¥×¥ì¥¹¤ò¶¯¤á¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò»ÙÇÛ¡££µ²ó¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö£±¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ï¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÆÃÊÌ¤À¤È¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë£±£´£±¡Ê¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ï¥ó¡Ë¤Ç¥¤¥·¥¤¡Ê£±£´£±¡Ë¤Î¶½¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç±¿Ì¿¤À¤È»×¤¦¡×¤È²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¹µ¼¼¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò½Ò¤Ù¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥·¥¤¤Î¶½¹Ô¡×È¯¸À¤ò¼õ¤±¡Ö»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥ª¥Ã¤È»×¤Ã¤¿¡£½éËÉ±ÒÀï¤Ç¥á¥¤¥ó¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶½¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ï¥ó¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÊ¡°æ¾¡Ìé¡ÊÄë·ý¡Ë¤ò£±£°²ó£²Ê¬£³£¸ÉÃ£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Î£Ò£Å¡§£Â£Ï£Ï£Ô¥¸¥à¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢ÃË»Ò½é¤Î²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Í¾ìÅ¯Ìé²ñÄ¹¤Ï¼¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯£±·î¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½êÂ°¥¸¥à½é¤Î¼çºÅ¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ØÌ¾»î¹ç¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦£±²ó¤ÎËÉ±Ò¤ÏÃ¤µÈÁª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÆüËÜÆ±µé£±£°°Ì¡¦Ã¤µÈ¼÷°Êµ±¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂçºåÄë·ý¡á¤È¤ÎÂÐÀï¤òÀÚË¾¤·¤¿¡£