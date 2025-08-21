タレントでモデルの紗栄子（３８）がイメチェンを報告した。

２１日までにインスタグラムで「髪をオリーブベージュに染めて前髪とサイドを切った」とヘアチェンジした姿を投稿。「そしてここにきてＴｉｋＴｏｋ始めようかと思い、最近は動画撮り溜めてます」と新たな展開も伝えた。

新ヘアでガラリと雰囲気が変わり、フォロワーは「きゃー紗栄子さん…！！！にゅーへあお似合いすぎです！！！」「はじめ誰かわかりませんでした！！」「モードでクールな感じも大好き」「一瞬だれかわからなかったぁ！韓国アイドルみたい」「めっちゃかわいくて若くなってる」「えー誰かと思うほど可愛いんですけど」「どこのギャルと思いきや、紗栄子さん！すごい」とビックリ。

紗栄子といえば、長男の道休蓮（どうきゅう・れん）が今年１月に人気雑誌でモデルデビューしたことが話題に。当初は親の名前を公表していなかったが、１８２センチの長身とエキゾチックな顔立ちが新人離れしていると注目を集めた。紗栄子は４月のＹｏｕＴｕｂｅで道休が息子であることを改めて公表し、「名前出してないけどさ、分かるじゃん…そっくりすぎるし」などと明かしていた。