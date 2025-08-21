Image: 小暮ひさのり

たまにある深刻なやつ。

iPhoneのOSアップデートと聞くと、今秋登場のiOS 26を心待ちにしている人も多いと思いますが、その前にやっておかないとダメそうなアップデート。

Apple（アップル）から現在のiOS 18向けのセキュリティアップデート「iOS 18.6.2」が配信されています。

内容は…

このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。

とシンプル。でもでも、「すべてのユーザに推奨」というくらいなので結構ヤバめの修正です。

iPhoneでは「設定」→「一般」→「ソフトウェアアップデート」からどうぞ。

ところでどんなヤバ目のバグ？ → 画像ファイルからメモリ破損

先週iOS 18.6.1が公開されたばかりなのに、矢継ぎ早にOSアップデートが配信されることになったわけですが、そんなに急いで公開ってどんなトラブルが？

気になったので、Appleのサポートドキュメントをチェックしてみたら、悪意のある画像ファイルから、メモリ破損へと繋がり、特定の個人を標的とした攻撃に悪用された可能性もあるとのこと。…やべえじゃん。

ちなみに、iPhoneだけでなく、iPadOS用の「iPadOS 18.6.2」、macOS用の「macOS Sequoia 15.6.1」も同様のバグ潰しのアップデートとなっているので、手持ちのデバイスを最新状態にしておきましょう。

何かあってからじゃあ遅いので。

Source: Apple, MacRumors