iOS 18.6.2公開。「すべてのユーザに推奨」レベルのバグ潰し
たまにある深刻なやつ。
iPhoneのOSアップデートと聞くと、今秋登場のiOS 26を心待ちにしている人も多いと思いますが、その前にやっておかないとダメそうなアップデート。
Apple（アップル）から現在のiOS 18向けのセキュリティアップデート「iOS 18.6.2」が配信されています。
内容は…
このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
とシンプル。でもでも、「すべてのユーザに推奨」というくらいなので結構ヤバめの修正です。
iPhoneでは「設定」→「一般」→「ソフトウェアアップデート」からどうぞ。
ところでどんなヤバ目のバグ？ → 画像ファイルからメモリ破損
先週iOS 18.6.1が公開されたばかりなのに、矢継ぎ早にOSアップデートが配信されることになったわけですが、そんなに急いで公開ってどんなトラブルが？
気になったので、Appleのサポートドキュメントをチェックしてみたら、悪意のある画像ファイルから、メモリ破損へと繋がり、特定の個人を標的とした攻撃に悪用された可能性もあるとのこと。…やべえじゃん。
ちなみに、iPhoneだけでなく、iPadOS用の「iPadOS 18.6.2」、macOS用の「macOS Sequoia 15.6.1」も同様のバグ潰しのアップデートとなっているので、手持ちのデバイスを最新状態にしておきましょう。
何かあってからじゃあ遅いので。
Source: Apple, MacRumors
