◆パ・リーグ 日本ハム０―１０オリックス（２１日・エスコン）

日本ハムはオリックスに１０安打１０失点で完封負けを喫し、首位・ソフトバンクとのゲーム差は３・５に拡大した。新庄剛志監督は、「こういう日はサウナ入って、酸素（カプセル）入って整えます」と笑顔で切り替えた。

大差がついた試合中盤以降は、好調のレイエスや野村をベンチに退け、ベンチメンバーを起用した。「伏見くんも打ったし、有薗くんも打ったし、奈良間くんもフォアボール選んでくれたし、プラスに考えましょう。接戦より精神的な疲れはなく、あしたに臨める」と２２日からの直接対決を心待ちにした。

首位・ソフトバンクとは今季７勝１２敗と大きく負け越している。「プレッシャーはあると思うけどなんとか２勝１敗。３つ取りたいけどそう簡単にはいかないと思う。２勝１敗でいけるのがベスト。向こう（ソフトバンク）の方が経験豊富ですけど、勝ち越して逆にしたい。選手たちはやるしかない。選手たちを信じて、これをつかまないといけない。ガッチガチになると思いますけど」と期待した。最後に、「いい記事が書けるような面白い試合がしたい」と締めくくった。