親友の止まぬ嫉妬心「あんたの生活は全く羨ましくない」結婚式で暴露【ママリ】

小学生のころから幼なじみで親友の「桜子」と「雪乃」。ずっと一緒に過ごしてきた2人は、昔からお互いをよく知り、なんでも話せる仲でした。同時期に結婚して親になった2人。過去に配信し反響があったものを再編成しています。もっち・怖い女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんによる作品、『ママ友になって親友とできた溝』第25話をごらんください。

出産後に桜子は専業主婦となり、雪乃は復職してそれぞれ別々の道を歩み始めます。雪乃はことあるごとに桜子を意識して、否定的な言葉を繰り返すようになりました。とうとう我慢の限界が訪れた桜子は雪乃と連絡を絶ちました。1年後、2人は友達の結婚式で再会。そこでも雪乃は悪口ばかりを繰り広げ、ついには桜子とケンカになり…。

雪乃は友達を散々否定し、揚げ句の果てに結婚式に参列せずに帰って行きました。友達が自分よりも幸せな家庭を築いているように見えて、嫉妬心を募らせていったのかもしれません。



雪乃が式の前に帰ってしまい、場の空気が悪くなってしまったことに桜子は責任を感じている様子です。

