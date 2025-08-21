◇セ・リーグ ヤクルト1ー7巨人（2025年8月21日 神宮）

ヤクルトの中村悠平捕手（35）が通算1000安打を達成した。球団捕手では大矢明彦、古田敦也に次ぐ3人目の記録となった。

「本当は勝って、1000本安打を迎えたかったですけど、しょうがないかな。ただ、田中さんから打てて非常に光栄に思います」

先頭で迎えた3回の第1打席だった。1ボールからの2球目、巨人・田中将の直球を左前にはじき返した。一塁ベース上で記念ボードを掲げると、スタンドから大きな拍手が沸き起こった。

「スーパースターですからね」と笑顔。「同年代のスーパースター。スーパースターの方から打てたことは、非常にうれしく思います。田中さん、ありがとうございます」。メモリアルの一打を日米200勝に王手をかけた巨人・田中将から打てたことを素直に喜んだ。

「プロに入って、まさか1000本打てるとは僕自身も思ってなかった」としみじみ。「ほんとに17年間、まだ終わるわけじゃないですけど、積み重ねて来られた」とうなずいた。

「ちょっと今年は苦しいシーズン続いている」と現在の心境を打ち明けつつ、「こうして節目の1000本を打てたのは非常にうれしく思いました」とうなずいた。