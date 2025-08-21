ポケモン新作『Z-A』メガウツボット登場！ 恐怖映像が公開でラストに登場
人気ゲーム『ポケットモンスター』の新作『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』の（Switch、Switch2対応 10月16日発売）の新情報が発表された。特別映像「甘くいざなう建物事件」が公開され、ウツボットがメガシンカした姿の「メガウツボット」が登場することが明らかになった。
【動画】怖すぎるだろ…メガウツボット登場！公開された『ポケモンZ-A』新映像
公開された映像は、心理的な緊張感を伴うシーンが満載で、恐怖を感じる演出が多く、映像の最後にメガウツボットが登場した。
メガシンカによって大きくなった体には、大量の溶解液を蓄えており、タイプは「くさ・どく」となっている。
『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』は人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台にした新たな冒険体験ができ、ポケモンバトルもシリーズ史上初のポケモンとトレーナーがリアルタイムで行動する戦闘システムとなる。
ミアレシティは2013年発売の『ポケットモンスター X・Y』に登場した街。『Pokemon LEGENDS Z-A』では、ミアレシティを旅行で訪れた主人公がパートナーポケモン（チコリータ、ワニノコ、ポカブ）とともに、「ホテルＺ」という古びたホテルに滞在しながら街で起こる様々な出来事や事件に挑んでいく。
また、ポケモンバトルは、これまでのシリーズとは違う内容になる。お馴染みのポケモンが1ターンに1回行動するのではなく、ポケモンとトレーナーが共に移動しながら、トレーナーの指示によりポケモンが技を繰り出す。タイプ相性に加え、ポケモンの交代や技選択のタイミング、技の届く範囲や繰り出すまでのスピードといった新たなゲーム性が加わり、これまでにないポケモン勝負を楽しめる。
さらに、進化を超えた進化「メガシンカ」もあり、キーストーンやメガストーンの他、特にキズナの力でパワーアップ。一部のポケモンのみできる、進化の限界を超えた進化で、メガシンカをどう使いこなすのが、勝負のカギになるという。
大企業のクエーサー社により都市の再開発が進むミアレシティには、ポケモンとの共存を目的としてつくられた「ワイルドゾーン」が存在する。最新技術により整備されたこの区画には野生のポケモンたちが生息しており、戦ったり、モンスターボールを投げて捕まえたりすることができる。
『Pokemon LEGENDS』シリーズは2022年1月に『Pokemon LEGENDS アルセウス』を発売。遠い昔のシンオウ地方が舞台で、主人公はアクションとバトルを駆使してポケモンを捕獲、図鑑の完成を目指し「アクション」と「RPG」が融合したこれまでにない表現で、『ポケットモンスター』シリーズの新たな扉を開いていた。
【動画】怖すぎるだろ…メガウツボット登場！公開された『ポケモンZ-A』新映像
公開された映像は、心理的な緊張感を伴うシーンが満載で、恐怖を感じる演出が多く、映像の最後にメガウツボットが登場した。
『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』は人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台にした新たな冒険体験ができ、ポケモンバトルもシリーズ史上初のポケモンとトレーナーがリアルタイムで行動する戦闘システムとなる。
ミアレシティは2013年発売の『ポケットモンスター X・Y』に登場した街。『Pokemon LEGENDS Z-A』では、ミアレシティを旅行で訪れた主人公がパートナーポケモン（チコリータ、ワニノコ、ポカブ）とともに、「ホテルＺ」という古びたホテルに滞在しながら街で起こる様々な出来事や事件に挑んでいく。
また、ポケモンバトルは、これまでのシリーズとは違う内容になる。お馴染みのポケモンが1ターンに1回行動するのではなく、ポケモンとトレーナーが共に移動しながら、トレーナーの指示によりポケモンが技を繰り出す。タイプ相性に加え、ポケモンの交代や技選択のタイミング、技の届く範囲や繰り出すまでのスピードといった新たなゲーム性が加わり、これまでにないポケモン勝負を楽しめる。
さらに、進化を超えた進化「メガシンカ」もあり、キーストーンやメガストーンの他、特にキズナの力でパワーアップ。一部のポケモンのみできる、進化の限界を超えた進化で、メガシンカをどう使いこなすのが、勝負のカギになるという。
大企業のクエーサー社により都市の再開発が進むミアレシティには、ポケモンとの共存を目的としてつくられた「ワイルドゾーン」が存在する。最新技術により整備されたこの区画には野生のポケモンたちが生息しており、戦ったり、モンスターボールを投げて捕まえたりすることができる。
『Pokemon LEGENDS』シリーズは2022年1月に『Pokemon LEGENDS アルセウス』を発売。遠い昔のシンオウ地方が舞台で、主人公はアクションとバトルを駆使してポケモンを捕獲、図鑑の完成を目指し「アクション」と「RPG」が融合したこれまでにない表現で、『ポケットモンスター』シリーズの新たな扉を開いていた。