BTS、7人そろった“完全体”ショットを公開！ 新アルバム準備のため米LAへ
BTSのJ-HOPEが、8月21日（木）に自身のInstagramを更新。メンバー全員がそろった海辺の写真をアップし、「涙出る」「グッときてる」「エモすぎる」と反響が集まっている。
【写真】空の色までエモい BTSの7人そろった完全体”ショットほか
■新アルバム制作中！
先日ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて、約7分間のライブ配信を行ったBTS。新アルバムの準備のために訪れている米ロサンゼルスの海辺から配信を行い、制作を頑張っているとファンに報告していた。
今回J-HOPEがアップしたのは、先日配信した海辺の写真や、レコーディングの様子が写った写真や動画、ショッピングを楽しんでいるような姿が写った写真たち。
6月に全員除隊し、完全体でのカムバックが期待される中での更新で、J-HOPEも「BTS!!」と7人での姿を喜ぶようなキャプションをつづっている。
夕日も相まってエモーショナルな雰囲気に包まれた7ショットに、ファンは「感無量」「7人が最高だよ」「ずっとこれを待ってたの」「7人は永遠」「これぞBTS」「涙出る」と歓喜。
来年の春にはBTSのアルバム発表とワールドツアーの実施が予定されていると発表されており、完全体でのカムバックに期待がかかる。
引用：「jhope」Instagram（＠uarmyhope）
