½Å°µ³Ú¤·¤à¿·¾±´ÆÆÄ¡¡Âë¤È¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤Ø¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à0¡¼10¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î21Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏËÜµò¥¨¥¹¥³¥óF¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¤Î¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥óÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬2²óÅÓÃæ7¼ºÅÀ¤ÇKO¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÎÌ10ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìÇÔ¤ì¤¿¡£ÂÇÀþ¤âÁê¼êÀèÈ¯¤ÎµÜ¾ë¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤ºÌµÆÀÅÀ¡£Ï¢¾¡¤Ï4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¤³¤ÎÆü»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï3¡¦5¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤Ï¥µ¥¦¥ÊÆþ¤Ã¤Æ»ÀÁÇ¡Ê¥«¥×¥»¥ë¡ËÆþ¤Ã¤ÆÀ°¤¤¤Þ¤¹¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡22Æü¤«¤é¤Ï¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¡£µÕÅ¾¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¿¿²Æ¤ÎÅ·²¦»³¡É¤À¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«2¾¡1ÇÔ¡£3¤Ä¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë2¾¡1ÇÔ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡È·èÀï¡É¤Ø¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Ö¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢°à½Ì¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¹¤ë¡£ÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¸þ¤³¤¦¤Î¤Û¤¦¤¬·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤ÆµÕ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤ò¤Ä¤«¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡£¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È½Å°µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»Ø´ø´±¼«¿È¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤½Ç³¤¨¤ë¡£¡ÖËÍ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤µ»ö¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¤»î¹ç¤ò¡£º£Æü¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£2²ó¤Ë8ÅÀ¡£¤½¤ì¤Ï¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£½ÂÂÚ¤ò¶²¤ì¤Æ¡£ÌÀÆü¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£