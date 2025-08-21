『トイ・ストーリー５』が、2026年夏に日本で公開されることが21日、発表されました。監督・脚本を務めるアンドリュー・スタントンさんらが、作品の概要などを明かしました。

『トイ・ストーリー』シリーズは、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描いた物語。これまで、長編映画に加えて、『トイ・ストーリー3』のその後を描いたスピンオフ作品『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』など、短編作品も公開されてきました。

そんな人気シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が、2026年夏に日本で公開されることが発表されました。

■監督が語る時代の流れ「おもちゃはかないません」

最新作で監督・脚本を務めるアンドリューさんは、「シリーズを通して、“おもちゃは子供たちのためにあるものだ”ということを語ってきました。ですが、『トイ・ストーリー５』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります」とコメント。

続けて、「今の子供たちは、電子機器（タブレット）に夢中。おもちゃはかないません。テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです」と、今作でおもちゃを取り巻く時代の流れが描かれていると語りました。

また、バズ・ライトイヤー役のティム・アレンさんは「（前作で）“無限の彼方へ、さあ行くぞ”でウッディとお別れしたあとに、まだ続編が必要なのか？ と、私自身も最初は続編に消極的でした。だけど、『トイ・ストーリー５』では戻って来るべき正当な理由があるんです」と、最新作への思いを明かしました。