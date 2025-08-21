超簡単！レンジで完結「豚こまロールキャベツ」

電子レンジで作れる「豚こまロールキャベツ」

夏はキッチンに熱がこもりがち。できるだけ火を使わずに料理したいという方も多いのではないでしょうか？ そこで、電子レンジで作れる「豚こまロールキャベツ」をご紹介します。





キャベツの芯をくり抜きラップに包んで電子レンジで加熱。豚こま肉は調味料などを混ぜておきます。

加熱したキャベツで豚こま肉を包み、耐熱皿に入れて電子レンジで加熱すればできあがり！

豚こま肉を使用することで、たまねぎのみじん切りとひき肉を混ぜるような肉だねを作る工程を省略することができ、さらに手軽ですよ。

電子レンジで作れて簡単！と絶賛の声多数

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「レンジだけでホントお手軽！ おいしいレシピありがとう」「とてもジューシーでおいしかったです。ありがとうございます！」「リピです！ お手軽にロールキャベツが作れて満足です」など、嬉しい声がたくさん届いています。





電子レンジでロールキャベツが作れるとは驚きですね！ 豚こま肉を使うことも簡単に作るポイントです。

ぜひ、火を使わずに作れるメインおかずとして作ってみてください。