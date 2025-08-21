英単語を入力するとヨーロッパの各言語に翻訳して地図上に表示してくれる「European word translator」
英単語を入れるとヨーロッパ圏で使われる各言語に翻訳してくれるコンテンツ「European word translator」がイギリス紙・The Guardianのサイト内で公開されているので、実際に使ってみました。
Interactive European language map: how does everyone say cat? | News | theguardian.com
https://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2014/jan/15/interactive-european-language-map
地図上の単語にカーソルを合わせると言語が表示されます。「パイナップル(pineapple)」がどの地域で「ananas」と呼ばれているのかなど、調べ物に役立ちます。
「apple」はこんな感じ。スウェーデンだと「äpple」と、1文字目がウムラウト付きに。
「banana」はこんな感じで、多くの言語で似た単語が使われているのが分かります。
なお、各単語はGoogle Translate APIを介したGoogle翻訳で生成されています。